Українська співачка Тіна Кароль, яка отримала в 2017 році звання Народної артистки України, показала свіжий образ, порадувавши українців.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є успішною українською співачкою. Зірка кілька років тому отримала звання Народної артистки України, а нещодавно презентувала міні-альбом "Красиво". Кліпи на пісні з цієї збірки зібрали мільйони переглядів на ютуб. Не забуває Тіна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Тіна була в чорному вбранні з пікантним вирізом, а зверху можна побачити було білу накидку. Кароль дивилася прямо в камеру, показуючи свіжий макіяж.

На ще одному сторіс Тіна вирішила показати квіти-чайні троянди.

"До чого ж красиво. Які ви красиві. Що це за Краса така", - сказала Кароль.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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