Співачка Христина Соловій, зірка шоу "Голос країни", а також улюблениця фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, показала чуттєвий образ, здивувавши віршами.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій почала свій шлях до успіху, спробувавши свої сили на шоу"Голос країни". Там співачка потрапила до Святослава Вакарчука, який став її продюсером. Нещодавно зірка знялася для чоловічого журналу PlayBoy. Не забуває Христина і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото Христина була у вузькій маєчці і з розпущеним волоссям.

"Осінь заносить

І мене, часом, знаєш як

Знаєш тільки ти ...

Вже не на тебе злості

Тільки запах твій тут

Мені звучить ...",- написала Соловій.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Суцільні емоції. Режим очікування включений", "красуня, чекаємо", "красива, як богиня", "обидві фотографії прекрасні", "дуже сильно".

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