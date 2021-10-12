Відомий український телеведучий, актор і режисер Григорій Решетник відсвяткував 11 років подружнього життя з дружиною Христиною, з цього приводу він показав фото свого весілля
Як передає Politeka.net, кадрами ведучий "Холостячки" і "Україна має талант" поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Наш день, наше свято. 10.10.10», - написав він.
Григорій і Христина познайомилися на роботі в 2008 році. Христина раніше розповідала, що це була любов з першого погляду.
Весілля вони зіграли в Івано-Франківську. На заході було 150 гостей.
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"Святкували до 6 ранку і пам'ятаю, єдине-хотілося ще і ще - так було весело. Правда, перед важливим днем ми не спали добу, тому коханий майже проспав власне весілля", - розповідала якось журналістам Христина.
"Пам'ятаю досі цей день щохвилини", - зазначив Григорій.
Зараз пара ростить трьох синів.
У квітні 2013 у подружжя народився син Іван, в червні 2017 з'явився на світ Дмитро, а 28 листопада 2020 сім'ю Решетников поповнив Олександр.
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