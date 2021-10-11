Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський полоскотав нерви фанатів яскравими кадрами своїх образом для ефірів шоу.

Як повідомляє Politeka.net, популярний хореограф Макс Чмерковський, який став суддею нового сезону "Танців з зірками", опублікував у своєму Instagram чарівні фото.

На знімках красень показав свої наряди, в яких з'являвся в прямих ефірах проекту, а підписи до публікації попросив шанувальників вибрати його кращий образ. Треба сказати, що на всіх кадрах Макс виглядає просто приголомшливо, він просто розтопив серця своїх фанаток чарівною білосніжною посмішкою.

"Як вам мої перетворення на @tanci1plus1 за останні 6 тижнів? Який образ подобається найбільше? 1,2,3,4,5 або 6? Цікаво, за який образ більше голосів! Залишай свій варіант в коментах!",- написав Чмерковський у підписі до фотографій.

Звичайно ж користувачі тут же почали коментувати знімки танцюриста, засинаючи його компліментами в коментарях: "Ви класний! Так оживили суддівську команду!", "Незаконно бути таким гарячим!", "Всі шикарні", "Всі неймовірно прекрасні", "Всі образи шикарні", "Всі красиві", "Всі класні", "Красивий і чарівний", "Чорний вам дуже личить".

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