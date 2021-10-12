Відома співачка і суддя популярного вокального шоу "Співають всі" Анастасія Приходько, яка прославилася там своєю скандальною поведінкою, заговорила про те, щоб стати мамою ще раз.

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проекті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році. Зараз вона є суддею популярного вокального шоу "Співають всі".

Так, цього разу Анастасія Приходько опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Співачка часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. У Приходька запитали, чи хоче вона ще дітей. Нагадаємо, зараз у співачки троє дітей - дочка Нанна, син Гордій і син Лука.

"Я думаю, що п'ять дітей це буде нормально. Поки що у мене їх троє. Ще треба дві дочки. Ви б бачили зараз обличчя мого чоловіка, який сидить поруч", - з посмішкою розповіла Настя Приходько.

"Ні, ну поки що нам трьох вистачає, подивимося", - заінтригувала співачка.

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