Невістка легендарної співачки Софії Ротару Світлана Євдокименко поділилася в мережі чарівним фото з нічного заходу.

Як повідомляє Politeka.net, красуня-дружина єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименко Світлана часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Найчастіше жінка ділиться фотографіями своїх дорослих дітей - онуків Софії Михайлівни, але цього разу вона виклала в мікроблозі чарівне фото, на якому показала себе.

На новій фотографії Світлана відображена в цікавій темній локації, перед камерою вона з'явилася в ошатному образі. На ній дуже незвичайна білосніжна блуза з мереживом і чорний піджак з яскравою брошкою на комірі. Волосся красуні акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж з червоною помадою, вона задумливо дивиться в об'єктив. "Про минулу ніч", - підписала кадр Євдокименко.

Нагадаємо, Єдиний син Софії Ротару зачепив українців зверненням: "Поспішайте жити, все...".

Як повідомляла Politeka, Невістка Ротару засвітила, як поводяться на людях її онук і внучка, кадри: "виглядав дуже сердитим".

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