Відомий Молдавський Виконавець Дан Балан із захопленням розповів, як його підтримала українська співачка Тіна Кароль на проекті "Голос країни".

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський музикант Дан Балан розповів про те, що на "Голосі країни" його дуже підтримали українські колеги-тренери, особливо Тіна Кароль, з якою артисту довгий час приписували роман. На фан-сторінці в Instagram опублікували архівне відео з часів вокального шоу, в якому Дан поділився своїм захопленням від присутності Тіни на проекті.

"Я відчуваю, що в мені вже щось нове відкривається, новий досвід. Я дуже радий, що потрапив у цей проект. Для мене це щось нове, все українською. І ось судді троє, вони відчули, вони мене так підтримували, як з дитиною, знаєте", - поділився своїми переживаннями Балан, який став тренером українського "Голосу країни".

Також Дан розповів про Тіну Кароль, приділивши їй особливу увагу: "Найбільше підтримки від Тіни звичайно. Її жіноча, материнська енергія, вона відчула мене, вона так на мене подивилася... я розтанув, розслабився, і потім все краще і краще".

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