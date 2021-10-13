Творці кожного випуску п'ятого сезону шоу "Танці з зірками" намагаються здивувати глядачів, цієї неділі вони приготували новий сюрприз.

Як відомо багато років однією з ведучих шоу була Тіна Кароль, пише Politeka.net. Цього року зірку замінили новою ведучою - Іванною Онуфрійчук, проте глядачі досі чекають повернення співачки.

Крім того, в минулому році в проекті взяв участь співак Олег Винник, він виступав з Оленою Шоптенко, але, на жаль, швидко покинув проект через зараження коронавірусом. Глядачі також чекають його повернення, що видно з коментарів під постом в офіційній групі шоу.

У публікації йдеться, що глядачів чекає "Вечір хітів українських зірок".

"Кожен учасник буде танцювати під пісню улюбленого артиста в живому виконанні!

Українські зірки виконають наживо свої хіти в прямому ефірі і підтримають пари😍

Хто ж це буде? Пишіть свої варіанти", - написали автори запису.

"Тіна Кароль ❤️", " Олег Винник повинен бути обов'язково ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я хочу Надю Дорофєєву, Тіна Кароль, Монатіка і Олега Винника ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Тіна ❤️"," Гросу (малинові губи), а також Винник, Монатік, Білик"," MARUV🔥", "Сюрприз!", - написали користувачі Мережі.

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