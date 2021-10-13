Учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Даша Ставнича здивувала шанувальників різким перетворенням - красуню просто не впізнати.

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і колишня учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Даша Ставнича часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня збентежила фанатів новим фото, на якому показала своє перетворення, а в підписі до нього поділилася своєю порадою жінкам.

На фотографії Даша зображена крупним планом на сірому тлі. Перед камерою вона з'явилася в цікавій світлій кофтині з незвичайними малюнками, а на її руках видно темні прозорі рукавички. Волосся дівчини розпущене в красивій об'ємній укладанні, а на її обличчі яскравий "хижий" макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фото Ставнича написала: "Уяви собі жінку, якою ти хочеш бути. Подумай про те, якою має бути її повсякденне життя, її звички і рутина. Почни переймати ці звички і рутину у своє життя, почни будувати в собі цю жінку крок за кроком, день за днем. Ти не станеш їй магічним чином. Ти її побудуєш. Почни прямо зараз".

Користувачі тут же почали коментувати нове фото красуні: "Вау", "Багато мейка", "Укладка ідеальна, вам дуже йде", "Красуня", "Шикарна", "Лялечка", "Вау, дуже красиві очі", "Це що за богиня, дуже красива", "Такі очі! Але навіщо так багато штукатурки?", "Дуже сильно, дякую за ці мотивуючі слова", "Ти без макіяжу набагато красивіше виглядаєш".

Нагадавши, Фаворитка "Холостяка" Заливако зізналася, що набрала вагу і показала нову себе: "Фу, кошмар".

Як повідомляла Politeka, Ексучасницю "Холостяка" Дашу зняли з рейсу і обікрали в аеропорту, але на цьому біди не закінчилися: "Що за люди".

Також Politeka писала, що Ексфаворитка "Холостяка" Даша в білосніжному вбранні повідомила про важливу подію в житті: "Вітаю, красуня!".