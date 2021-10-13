Співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", як і Слава Камінська, показала себе в новому образі і звернулася до українців з цікавим питанням.
Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха стала популярною співачкою, виступаючи в групі "НеАнгели". Але колектив розпався і Вікторія зі Славою більше не можуть більше співати старі пісні. Солістки почали сольні кар'єри і активно зайняті творчістю. Вікторія не забуває і про соціальну мережу Instagram, в якій публікує найцікавіше.
На новому фото Вікторія була піджаку, позуючи біля дверей з вічком. Сміюха легенько посміхнулася, позуючи для фотографії.
"Раптом.
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Звідки не візьмись.
З'явилася я.
Упокоритися.
Ваш варіант розвитку подій?",- написала Вікторія під фото.
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