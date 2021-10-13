Співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", як і Слава Камінська, показала себе в новому образі і звернулася до українців з цікавим питанням.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха стала популярною співачкою, виступаючи в групі "НеАнгели". Але колектив розпався і Вікторія зі Славою більше не можуть більше співати старі пісні. Солістки почали сольні кар'єри і активно зайняті творчістю. Вікторія не забуває і про соціальну мережу Instagram, в якій публікує найцікавіше.

На новому фото Вікторія була піджаку, позуючи біля дверей з вічком. Сміюха легенько посміхнулася, позуючи для фотографії.

"Раптом.

Звідки не візьмись.

З'явилася я.

Упокоритися.

Ваш варіант розвитку подій?",- написала Вікторія під фото.

Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:

"Це з пісні Гальцева"," Поматросиш та кинеш"," Люблю тебе"," шикарна"," Ух ти, вийшла з бухта","Просто супер".

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