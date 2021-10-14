Відома українська артистка Ольга Полякова з'явиться на шоу "Танці з зірками", як ведуча зоряного балкона на 7-му ефірі проекту.
Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча.
Так, цього разу на сторінці шоу "Танці з зірками" в Instagram розповіли, хто стане новим ведучим зоряного балкона на 7-му ефірі. Нею стала Ольга Полякова, яка вже з'являлася в проекті як суддя разом з Максом Чмерковським, Катериною Кухар і Владом Ямою.
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Включати вже в цю неділю о 21:00 шоу «Танці з зірками» і насолоджуватися неймовірним вечором разом з ведучою зоряного балкону",- розповіли на акаунті.
Шанувальники шоу негативно поставилися до такої новини і залишили безліч коментарів з обуреннями: "Прийде рекламувати свій концерт", "Це буде капець", "Давайте Дорофєєву", "Нееет, тільки не вона", "А інші зірки закінчилися чи що, що по другому колу запрошуємо? То Єфросиніну двічі, то тепер Полякову, після того як вона посиділа в журі?", "Краще б Маша залишилася постійною ведучою балкона! ну або Дорофєєву або Каменських запросіть".
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