Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і відома українська актриса Анна Саліванчук, яка запам'яталася за яскравою роллю у фільмі "Свінгери", розповіла про важкий період.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук розповіла про складний період в інтерв'ю DOROTYE. Рік з 35 по 36 років виявився для актриси найважчим, оскільки вона перенесла складну операцію на кістковому мозку. Також вона розповіла, звідки з'явився шрам на її шиї.

"Найбільша складність в 35 років втратити зір актрисі і мамі двох дітей. Микиті було якраз 7 місяців, ми якраз повернулися з першої нашої подорожі з ним. Поїхали в подорож щоб відновити сімейну хорошу атмосферу, і це реально дуже сильно допомогло...І я встаю, і не можу встати. Повністю у мене оніміла права рука, я не можу повернути голову, нічого. І я йду до лікаря", - розповіла актриса.

Саліванчук помітила, що у неї раніше були проблеми зі спиною, але таких - немає. Вона думала, що це обійдеться лише масажем, проте це допомогло всього на півдня, а далі стало ще гірше. Їй довелося піти до нейрохірурга, і після МРТ його здивував результат.

"Я такого ще не бачив у 35 років, каже нейрохірург. Вам терміново потрібно робити операцію. І тут на мене надягають корсет...На шийному хребті мені видалили 2 грижі, 1 диск і вставили титанову пластину. Це спинний мозок чому пропав зір, а це дуже небезпечно. Я могла залишитися овочем", - зізналася Анна Саліванчук.

"Після операції, як я відчула руку і з'явився зір я побігла додому і підняла Микиту і плакала від того, що я можу тримати його на своїх руках. Це були страшних два місяці...", - підсумувала актриса.

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