Колишня учасниця телепроекту "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" Бельченко, показала кадри з закордонного відпочинку, вразивши засмагою.

Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко є SMM-спеціалістом. Дівчина стала відома українцям після проекту "Холостяк" з Михайлом Заливако, де пробилася у фінал, але поступилася красунчика Ганні Богдан. А нещодавно Юлія відпочивала в Єгипті і тепер радує постійно фанатів знімками в Instagram.

На нових фото Юлія здалася в яскравому купальнику на мотузочках. Бельченко сиділа біля міні-водоспаду, надівши капелюшок. "Зайка" без сорому показала розкішну фігурку і засмагу.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Хочу дуже-дуже"," найкраща"," Гарненька"," Пора вже мені"," вогонь"," нереальна краса"," клас, всім удачі"," Шоколадка"," дуже хороший лук, і купальник і капелюх і фігура"," Ааа, круто, спасибі за шанс"," який купальник, вогонь","як завжди карколомна".

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