Бывшая участница телепроекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко, показала кадры с заграничного отдыха, впечатлив загаром.

Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко является SMM-специалистом. Девушка стала известна украинцам после проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, где пробилась в финал, но уступила красавчика Анне Богдан. А недавно Юлия отдыхала в Египте и теперь радует постоянно фанатов снимками в Инстаграм.

На новых фото Юлия показалась в ярком купальнике на веревочках. Бельченко сидела у мини-водопада, надев шляпку. "Зайка" без стеснения показала роскошную фигурку и загар.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хочу очень-очень", "Самая лучшая", "Красивенькая", "Пора уже мне", "Огонь", "Нереальная красота", "Класс, всем удачи", "Шоколадка", "Очень хороший лук, и купальник и шляпа и фигура", "Ааа, круто, спасибо за шанс", "Какой купальник, огонь", "Как всегда сногсшибательна".

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