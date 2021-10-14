Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка на свій день народження оголосила про повторний роман з Беном Аффлеком, з'явилася з обранцем на відпочинку в Лос-Анджелесі.

Відновивши відносини з Беном Аффлеком через двадцять років, Дженніфер отримала багато коментарів на адресу їх пари. Однак ні вона, ні сам актор коментувати ситуацію безпосередньо не стали.

Замість цього артисти спокійно з'являються разом на світських заходах, а також розбурхують образами на романтичних прогулянках. Найчастіше шанувальники спостерігають за артистами на вечірніх побаченнях у дорогих ресторанів.

Цього разу Джей Ло і Бен Аффлек були помічені в Лос-Анджелесі, де пройшлися вулицями в ефектних нарядах і навіть позували на камеру.

"Бен, звичайно, посвіжів; жахливий комплект на ній, додав І років і кілограмів; звичайно, вампірюга помолодшав на її енергії. Подивимося як швидко вона почне поруч з ним старіти і чахнути; вона його на детокс чи що возила ? Дійсно вид краще став 👏; головне, що б це надовго", - пишуть думки користувачі в мережі.

Кілька днів тому в Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму "Остання дуель". Серед її гостей були і виконавці головних ролей Бен Аффлек і Метт Деймон. Підтримати коханого, з яким знову відновила стосунки, вирішила і сама Дженніфер Лопес.

Причому поява артистки на червоній доріжці викликала чималий ажіотаж. Не зраджуючи традиціям, Лопес з'явилася в дизайнерському вбранні і продемонструвала підтягнуті форми і добре помітний прес.

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