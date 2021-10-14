Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая на свой день рождения объявила о повторном романе с Беном Аффлеком, появилась с избранником на отдыхе в Лос-Анджелесе.

Возобновив отношения с Беном Аффлеком спустя двадцать лет тишины, Дженнифер получила много комментариев в адрес их пары. Однако ни она, ни сам актер комментировать ситуацию напрямую не стали.

Вместо этого артисты спокойно появляются вместе на светских мероприятиях, а также будоражат образами на романтичных прогулках. Чаще всего поклонники наблюдают за артистами на вечерних свиданиях у дорогих ресторанов.

В этот раз Джей Ло и Бен Аффлек были замечены в Лос-Анджелесе, где прошлись по улицам в эффектных нарядах и даже позировали на камеру.

«Бен, конечно, посвежел; Ужасный комплект на ней, прибавил и лет и килограммов; Конечно, вампирюга помолодел на ее энергии. Посмотрим как быстро она начнёт рядом с ним стареть и чахнуть; Она его на детокс что ли возила ? Действительно вид получше стал 👏; Главное, что бы это надолго», - пишут мнения пользователи в сети.

Несколько дней назад в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Последняя дуэль". Среди ее гостей были и исполнители главных ролей Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Поддержать возлюбленного, с которым снова возобновила отношения, решила и сама Дженнифер Лопес.

Причем появление артистки на красной дорожке вызвало немалый ажиотаж. Не изменяя традициям, Лопес появилась в дизайнерском наряде и продемонстрировала подтянутые формы и хорошо заметный пресс.

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