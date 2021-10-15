У родині покійного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса сьогодні свято, один з онуків легендарного хореографа приймає привітання.

Так, своє 13-річчя відзначає 15 жовтня онук Григорія Миколайовича Ніколі, який живе разом з батьками (єдиним сином Чапкіса Грегом і його дружиною Ембер) в Сан-Франциско, США. Зворушливі фото опубліковані в Instagram, передає Politeka.net.

Грег тепло звернувся до сина, зізнавшись, як сильно його любить:

"Я хочу встигнути привітати мого первістка Ніколі з 13-річчям. Не можу повірити, що ти вже підліток. Я так пишаюся тобою. Ти такий розумний і неймовірно талановитий. Мені сумно, що ти так швидко дорослішаєш, але я дуже хочу побачити, яким ти будеш далі. Тато тебе дуже любить ❤️ #NikoliChapkis #chapkisFamily".

Свої привітання залишила й мама хлопчика, невістка Чапкіса: "У мене офіційно підліток! З 13-м Днем Народження! Я так сильно тебе люблю!!! Ти змушуєш мене пишатися тим, що я твоя мама 🥰❤️".

Користувачі приєдналися до привітань у коментарях:

"Фантастичні фото😇 🙏"

"Блін, час летить! 😱 З ДР, Ніколі!!! ❤️🥳🎉"

"Нехай почнуться юнацькі веселощі! З Днем Народження, Ніколі!"

"🤭 13?! Чому час летить так швидко 😭 😭 😭 з днем народження, принц!"

Зазначимо, Григорія Чапкіса не стало 13 червня цього року, його поховали на Байковому кладовищі в Києві. Днями його син взяв участь у черговому сезоні "Танців з зірками", у випуску, присвяченому пам'яті батька.

Нагадаємо, Чапкіс дочекався захоплених оплесків на шоу, де блищав його батько: "Браво"

А ще Politeka повідомляла, що син Чапкіса повернувся в Україну і здивував заявою про одного з учасників "Танців з зірками"

Також Politeka писала, що син Григорія Чапкіса показав, як сьогодні виглядає могила батька: "я повернувся, щоб...»