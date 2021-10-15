Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала суддею шоу "Україна має талант", похвалилася екстравагантним образом, в котрому вона з'явиться на зйомках

Як повідомляє Politeka.net, Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу «Холостячка», а тепер стала суддею нового сезону шоу "Україна має талант", поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Мішина постала в чорному капелюсі з висюльками, як бувають на люстрах.

«Прекрасний. Бачили, який у мене сьогодні класний образ? Якби ви його повністю бачили", - звернулася вона до фолловерів.

Але незвичайна капелюх була не єдиною родзинкою образу.

"Головний атрибут цього вбрання, ось, дивіться, які чобітки. Ось так ось», - похвалилася актриса.

"І за традицією хочу всім побажати прекрасного дня, такого ж веселого, як мої висульки", - додала Мішина.

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