Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка", показала себе в напівпрозорому вбранні в незвичайній позі.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Нещодавно стало відомо, що вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу Злата Огневич опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах "Холостячка" в зухвалому напівпрозорому образі танцює для претендентів на її серце. Також свій образ вона доповнила незвичайною для себе зачіскою - дрібними кучерями.

"Кожній кішечці - по котику



Жарких снів!",- побажала Злата Огневич.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для Злати Огневич під фото: "Дуже жіночна і смілива", "Шикарна жінка! Все смачно і гаряче! Кому не подобається - їхні проблеми! Кожній жінці потрібно навчитися приймати й не приховувати свою сексуальність! Це природно і красиво!", "Не очікував такий танець побачити від Злати. Вона звичайно запалила, це було дуже!".

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