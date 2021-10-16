Відомий український актор Костянтин Войтенко зробив зухвалий випад на адресу учасників шоу "Танці з зірками" і розповів, кого бачить конкурентом на проєкті.

Як передає Politeka.net, Костянтин Войтенко є відомим українським актором театру і кіно. Він став учасником популярного шоу" Танці з зірками", де успішно просувається до фіналу.

Так, цього разу Костянтин Войтенко дав інтерв'ю виданню "УНІАН", де розповів про свою участь на шоу "Танці з зірками". Як відомо, актор успішно виступає на паркеті разом зі своєю напарницею Роксоляною Маланчук. Він розповів, хто є його конкурентом на проєкті.

"Час на підготовку - мій головний конкурент на "Танцях". Серед учасників не бачу конкуренції, оскільки є багато дівчаток-зірок, які класно танцюють. Але я можу краще! Якщо у мене будуть час і сили, зможу показати найкращий результат. Якщо ні, то на паркеті здасться мій конкурент – час.",- розповів актор.

Нагадаємо, дружина Костянтина Войтенка Валентина хотіла взяти участь у шоу, де виступатиме і її чоловік, але вийшло так, що Валентину в "Танці з зірками" не взяли. Саме через це і почалися проблеми.

Про свої конфлікти й непросту ситуацію сам Войтенко розповів під час другого ефіру танцювального шоу. Він помітив, що тепер у їхній родині непрості часи.

"Це забило цвях у наші відносини. Ми навіть з дружиною звернулися до психолога після цього" - висловився Костянтин.

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