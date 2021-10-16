Відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска" і "Співають всі" не стримався після чергового звинувачення в мережі.
Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на даний момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк.
Так, цього разу Володимир Остапчук опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Він показав, які повідомлення йому пишуть користувачі Мережі. Як відомо, на телеведучого руйнується багато "хейта" після його розлучення з дружиною і їх конфлікту.
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"Обожнюю своїх хейтеров. Ви найкращі. Цілу і люблю дружину-погано. Купив будинок - погано. Поїхав забирати авто батьків, яке вони самі купили - погано. Я щасливо живу - погано. Дуже радий, що ви ще зі мною і бризкаєте жовчю. Обнімашки", - різко відповів Володимир Остапчук.
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