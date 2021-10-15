Співачка Мішель Андраде, яка є ведучою проекту "Орел і Решка", показала маленьких діток і розповіла, що нового відбувається з нею на зйомках.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною вітчизняною виконавицею, підопічною продюсера Потапа, а також ведучою шоу "Орел і Решка". Зірка також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових фото Мішель показала, як проходять зйомки в Кенії. На фото Андраде присіла біля діток, які стояли спереду. Зірка опублікувала багато фотографій, де було видно, як провела час співачка.

"Стільки всього нового і цікавого кожен день відбувається в моєму житті

Кожен день торкаюся до прекрасного, і саме кльове, що не з книжок або фільмів і серіалів, а

все бачу своїми очима, відчуваю це повітря, аромати, людей, музику, весь світ навколо! Очманіти!

Це неймовірно!

Дякую!",- написала Мішель.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"О Господи, Мішель, як ці дітки на тебе схожі! Вони випадково не твої?", "Молодець живи повним життям, ти супер...", "я не можу просто читати твої пости, у мене дивний акцент з'являється)".

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