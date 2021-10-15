Вітчизняний шоумен і актор Сергій Писаренко, зірка "Дизель Студіо", а також учасник колективу КВК" повітове місто", показав несподіваний кадр.

Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко став досить відомим актором, який грає в проектах "Дизель Студіо" з кращим другом Євгеном Нікішиним, а також актори разом беруть участь в колективі "повітове місто". Не забуває Писаренко і про Instagram, де ділиться з шанувальниками найцікавішим.

На новому фотознімку Сергій був у костюмі. Поруч була артистка, яка загримувалася під Софі Лорен, легендарну італійську актрису. Парочка посміхалася, поки Писаренко робив селфі.

"Вечір з Софі Лорен ! Що може бути краще?",- заявив Сергій під фото.

Фоловери поставили майже 900 позитивних відміток і написали коментарі:

"Я з вами згоден Містер Сергій Мастроянні", "заздрю, рідкісна удача", " справжня?", "Ну, наприклад, Джолі", "аж надто молода", "Вечір з Анджеліною Джолі", " Да ладно.Хто в ролі Софі Лорен, кого загримували?".

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