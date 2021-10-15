Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес часто з'являється на прогулянках в простих спортивних образах, проте навіть так привертає увагу перехожих до себе.

Дженніфер Лопес часто з'являється на публіці в модних образах, тоді як в реальному житті і на тренуваннях показує себе виключно в спортивному одязі. Вибирає Лопес її на свій смак і настрою, адже у неї під домашні образи виділена ціла кімната.

Також Лопес любить показувати плоский живіт, надягаючи маленькі топи і підкреслюючи привабливість за допомогою різних аксесуарів. На одних з недавніх кадрів Лопес застали під час прогулянки містом.

Артистка пройшлася в білому топі і вільного крою бриджах. Причому ні зачіски, ні яскравого макіяжу підбирати зірка не стала.

"Яка чарівна жінка; не можна відірватися; спасибі, продовжуйте ще; мені здається, справа в ботоксі; особа молодше тридцятирічних🔥; Hermosa 👏; ох та складний стиль у цієї леді😂; вона точно реальна? Сумніваюся, що вона правда така в житті», - пишуть в мережі.

Як видно, 52-року знаменитість вже не раз довела, що можна виглядати помітно молодше і не захоплюватися при цьому пластикою. Лопес доводить, що секрет її догляду за собою виключно в завзятості-вона багато стежить за шкірою, багато тренується і позбулася шкідливих звичок.

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