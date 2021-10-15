Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес часто появляется на прогулках в простых спортивных образах, однако даже так привлекает внимание прохожих к себе.

Дженнифер Лопес часто появляется на публике в модных образах, тогда как в реальной жизни и на тренировках показывает себя исключительно в спортивной одежде. Выбирает Лопес ее по своему вкусу и настроению, ведь у нее под домашние образы выделенная целая комната.

Также Лопес любит показывать плоский живот, надевая маленькие топы и подчеркивая привлекательность при помощи разных аксессуаров. На одних из недавних кадров Лопес застали во время прогулки по городу.

Артистка прошлась в белом топе и свободного кроя бриджах. Причем ни прически, ни яркого макияжа подбирать звезда не стала.

«Какая очаровательная женщина; Нельзя оторваться; Спасибо, продолжайте еще; Мне кажется, дело в ботоксе; Лицо моложе тридцатилетних🔥; Hermosa 👏; ох и сложный стиль у этой леди😂; она точно реальная? Сомневаюсь, что она правда такая в жизни», - пишут в сети.

Как видно, 52-года знаменитость уже не раз доказала, что можно выглядеть заметно моложе и не увлекаться при этом пластикой. Лопес доказывает, что секрет ее ухода за собой исключительно в упорстве – она много следит за кожей, много тренируется и избавилась от вредных привычек.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте