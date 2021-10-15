Українська співачка Тіна Кароль, яка стала Народною артисткою України, а також солістка Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, показала новий образ на радість українців.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є успішною виконавицею в Україні, яка отримала звання Народної артистки. Зірка нещодавно випустила новий альбом і продовжує радувати фанатів творчістю. Не забуває Тіна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Тіна була в наряді з візерунками, а волосся залишила розпущеним, показуючи пишну зачіску. Образ вийшов дуже ефектним і звабливим. Кароль над фото поставила геолокацію Нью-Йорк.

"Місто порожнє, якщо в ньому немає тебе...",- написала Тіна під фото рядок з нової своєї пісні.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Тіна, ми дуже чекаємо альбом ... скажи, ну коли ж?", "Тіна, ми сумуємо. Давай більше сторіз хоч", "так, Тіна, моє місто порожній,якщо в ньому немає тебе...так що приїжджай, будь ласка", "чекаю цей розрив більше всього на світі", "а Тіна все продовжує нас інтригувати".

Нагадаємо, Кароль розставила крапки над " i "про свою участь в" Голосі країни " і "танці з зірками"

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