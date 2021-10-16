Відомий співак Дмитро Каднай (KADNAY) розповів про бажання здивувати своїх шанувальників на шоу "Танці з зірками", адже з партнеркою готують особливий танець.

Дмитро Каднай разом з партнеркою Аліною Лі впевнено рухаються до фіналу, повідомляє Politeka.net. У пари одні з найяскравіших номерів, і кожен раз вона намагається здивувати своїх шанувальників.

Дмитро каднай, Аліна Лі

Зокрема, цієї неділі співак готує щось особливе для своїх глядачів.

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Друзі! Як думаєте ? Який стиль ми станцюємо вже цієї неділі на @tanci1plus1 ? 😏

P. S. Ми дуууже чекаємо цей танець. Надто вже він особливий і не простий. І тим сильніше хочеться вийти з ним на паркет і здивувати себе і вас!",- написав співак.

На прикріпленому фото артист позував з партнеркою в нарядах бузкового кольору.

За 10 годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Фокстрот🔥 👏", "невже контемп або може румба?) 🔥 ", "Дуууже хочеться контемп❤️для мене цей танець-ціла історія з чогось життя, наповнена змістом😌", " Модерн або контемпорарі❤️", " хотілося б стрип-денс, Дім)))))🔥", - написали користувачі Мережі свої варіанти.

Зазначимо, за пластичність Дмитра Кадная називають одним з найсильніших учасників цього сезону «Танців з зірками».

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