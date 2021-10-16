Українська співачка Тіна Кароль підкреслила свою красу неяскравим макіяжем, і показала себе крупним планом, що не може не вразити масу її фанатів.

Тіна Кароль активно доглядає за своєю зовнішністю, тому в будь-якому образі виглядає ідеально, пише Politeka.net.

На новому фото, яке вона опублікувала в сторіс, співачка позувала ближче до камери, пильно дивлячись в камеру. Тіна Кароль зробила неяскравий макіяж, лише підкресливши свою натуральну красу.

Чорні стрілки зробили погляд більш зухвалим. А вітер розвіював її волосся, що надавало якоїсь ефектності.

Співачка багато займається спортом, а також ретельно доглядає за зовнішністю.

Тіна Кароль знає кілька секретів, щоб її шкіра залишалася свіжою. Зокрема, після сценічного гриму співачка дає перепочинок шкірі і правильно очищає її.

Крім того, артистка намагається частіше займатися спортом. Зірка носить з собою тренувальну гумку. Завдяки такому "тренажеру" виконавиця може вправлятися, де б не була. Гумка допомагає підтримувати в тонусі всі групи м'язів.

Щоб підтримувати форму співачка чотири рази на день по 15 хвилин виконує різні вправи на всі групи м'язів, змінюючи при цьому навантаження.

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