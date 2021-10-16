Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, показала кадри з клініки і розповіла, навіщо туди прийшла.

Блогерка Даша Квіткова і її чоловік телеведучий Микита Добринін зовсім недавно стали батьками хлопчика, пише Politeka.net. Сина вони назвали Левом, і зараз часто діляться про нього цікавою інформацією.

Зокрема, в нових сторіс батьки віднесли малюка в клініку.

"Нашій маленькій людині три місяці і ми приїхали на плановий огляд", - поділилася блогерка.

У підписі зірка розповіла, що вони відвідали офтальмолога, який стежить за кон'юнктивітом і очками дітей.

Пізніше Даша показала малюка після процедури.

"Йому закапали крапельки, зараз ми 15 хвилин гуляємо, і потім дивимося на наші очі", - розповіла дружина Добриніна.

"Наша маленька і найкраща людина", - написала зірка.

А далі зірка показала, як вона проводить час з сином вдома поки чоловіка немає.

"Поки наш головний чоловік поїхав на тренування, ми залишилися удвох) так проходить мій улюблений час", - розповіла Квіткова, і розповіла, що планує поміняти малюкові підгузники.

Зазначимо, Даша Квіткова і Микита Добринін стали батьками 13 липня 2021 року, а через тиждень пара вже хрестила малюка.

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