Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка почала зніматися в новому фільмі, показала під час прогулянки стильний осінній бораз і вразила фігурою в обтягуючих джинсах.

Знаменита виконавиця кілька днів тому поїхала на зйомки нового фільму, в якому нещодавно отримала головну роль. Тепер знаменитість не показує в мережі нові фото, проте шанувальники самі публікують інтригуючі нові кадри.

Так, на новому фото Лопес постала в простому і одночасно з тим привабливому стилі. В обтягуючих світло-синіх джинсах і чорному гольфі артистка змогла підкреслити достоїнства кращим чином, так як нічого не приховала.

Звичайна зачіска і природний макіяж зробили імідж 52-річної виконавиці більш природним і звичайним, проте це все одно омолодило її і на вуличній прогулянці співачка виглядала чарівно.

Нагадаємо, косметичний бренд Лопес рік тому почав випускати свою продукцію, але артистка запевняє, що саме завдяки таким секретам краси вона виглядає зараз так.

«Я хочу, щоб люди знали, що це дуже важливо для мене, що це особисте. Я зробила своє життя краще, зробивши її красивіше, спростивши. А тепер я хочу поділитися тим, що я дізналася, з жінками в усьому світі. Ви хочете знати, як я отримала свою шкіру, як я виглядаю? Ось як», - пише під кадром Дженніфер Лопес.

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