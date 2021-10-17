Українська телеведуча Маша Єфросиніна, побувала на цікавому заході, де її вразили люди і питання, над якими довелося думати більше звичайного.

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна активно веде свій Instagram, в якому ділиться найцікавішими моментами свого життя, повідомляє Politeka.net. Зараз на її сторінку підписані 1,5 млн осіб.

Цього разу телеведуча поділилася кадрами з важливого заходу. При цьому пекуча брюнетка вибрала стильний образ в світлому костюмі, плащі і елегантні шпильки.

"Вчора був прекрасний день. Я в черговий раз переконалася, що займаюся правильною справою... ",- поділилася враженням зірка.

За словами ведучої, вона прийшла на благодійний захід, який відвідало багато глядачів.

"Практично всі в залі не дивляться телевізор, але дивляться наші програми на YouTube... і 12-річна дівчинка з аудиторії запитує: "Яке питання сьогодні я задала б сама собі?». Я гублюся, і думаю над відповіддю довше звичайного!",- розповіла Єфросиніна.

За її словами, її приємно здивували люди в залі, адже вони були красиві і всі посміхалися.

"Навіть хлопці, які прийшли через своїх дівчат, але точно не з симпатії до моєї персони! І це теж дуже зворушливо...",- поділилася телеведуча.

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