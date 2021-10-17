Українська телеведуча Маша Єфросиніна, побувала на цікавому заході, де її вразили люди і питання, над якими довелося думати більше звичайного.
Популярна телеведуча Маша Єфросиніна активно веде свій Instagram, в якому ділиться найцікавішими моментами свого життя, повідомляє Politeka.net. Зараз на її сторінку підписані 1,5 млн осіб.
Цього разу телеведуча поділилася кадрами з важливого заходу. При цьому пекуча брюнетка вибрала стильний образ в світлому костюмі, плащі і елегантні шпильки.
"Вчора був прекрасний день. Я в черговий раз переконалася, що займаюся правильною справою... ",- поділилася враженням зірка.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Олег Винник несподівано повідомив про свою хворобу, концерти скасовано: "Мені дуже боляче"
Трагедія в Києві, вантажівка збила відомого історика і його друга: не дожив до свого 25-річчя
Lida Lee не змогла розлучитися зі своїм партнером після вильоту з шоу: "Потрібно зізнатися вам..."
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
За словами ведучої, вона прийшла на благодійний захід, який відвідало багато глядачів.
"Практично всі в залі не дивляться телевізор, але дивляться наші програми на YouTube... і 12-річна дівчинка з аудиторії запитує: "Яке питання сьогодні я задала б сама собі?». Я гублюся, і думаю над відповіддю довше звичайного!",- розповіла Єфросиніна.
За її словами, її приємно здивували люди в залі, адже вони були красиві і всі посміхалися.
"Навіть хлопці, які прийшли через своїх дівчат, але точно не з симпатії до моєї персони! І це теж дуже зворушливо...",- поділилася телеведуча.
Нагадаємо, Єфросиніна видала, що зараз відбувається за лаштунками "Танців з зірками", дружба Закінчилася
Як повідомляла Politeka, втомлена Єфросиніна здивувала швидким перевтіленням перед роботою
Також Politeka писала, Єфросиніна в яскравих образах виблискувала на "Танцях з зірками", українці назвали найкраще вбрання