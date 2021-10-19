У мережі почали бурхливо обговорювати виліт двох учасників з "Майстер Шеф", глядачі незадоволені, що шоу покинула їх улюблениця.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Майстер Шеф" в Instagram опублікували повідомлення про учасників, які покинули кулінарне шоу. Ними виявилися Андрій і Віталіна, причому, хлопець пішов з проекту через проблеми зі здоров'ям. А ось рішенням суддів щодо дівчини глядачі незадоволені.

"Спойлер. Дізнайся, хто покинув проект і пиши свої враження від випуску тут! Нагадуємо, що Андрій покинув проект за станом здоров'я", - йдеться у публікації на сторінці проекту, де також опублікували фото учасників, які пішли.

У коментарях до цього повідомлення розгорілася бурхлива дискусія, глядачі незадоволені, що шоу покинула Віталіна: "В сенсі? Я бачила її в п'ятірці! Зовсім з розуму зійти", "Вибачте, але це вкрай нечесно! Дашу тягнуть через рейтинги, а йдуть учасники набагато сильніше! Віталіна дуже рано пішла, це несправедливо!", "Жесть, сильні йдуть, а слабкі залишаються", "Думала, що вона переможе. Дуже шкода", "СТБ втрачаєте хватку, всіма улюблений" Майстер Шеф "стає не цікавим", "Я просто в шоці, театр абсурду", "Для мене був шок! Як можна було вигнати Віталіну? Вона найкраща", "В сенсі Віталіну вигнали?", "Зате Дашу залишаєте. Шок звичайно. Віталіну шкода, талановита дівчинка", "Перестали дивитися МШ, клоунада повна! Зіпсували передачу!".

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