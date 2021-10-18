Відома модель і "Міс Україна 2020" Ліза Ястремська показала в мережі чарівне фото і засвітила зайве у відвертому вбранні.

Як повідомляє Politeka.net, популярна модель, яка минулого року завоювала корону конкурсу "Міс Україна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу дівчина виклала на своїй сторінці чарівне фото, на якому з'явилася в сміливому образі.

На новому знімку Єлизавета вмостилася на кріслі в затишній кімнаті. Дівчина з'явилася перед камерою в розкішній темній сукні з дуже глибоким вирізом, який засвітив пружне декольте і тендітні плечі. Її розкішне волосся розпущене і м'якими пасмами спадають на плечі, а на обличчі акуратний вечірній макіяж, вона хижо дивиться в об'єктив, спопеляючи своїм поглядом.

У підписі до фото Ястремська написала: "У твоїх очах". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото моделі, засинаючи її компліментами: "Як красиво", "Очі, вау", "Прекрасні очі", "Дуже красива", "Прекрасна", "Найкрасивіша дівчина", "Моя любов", "Чудова Міс Всесвіт Україна".

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