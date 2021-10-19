Перша "Холостячка" Ксенія Мішина, яка примирилася з Олександром Еллертом, з'явилася в образі нареченої, заінтригувавши фанатів.
Як пише Politeka.net, Ксенія є популярною вітчизняною актрисою. Кілька років тому Мішина перемогла на "Танцях з зірками", де партнером артистки став Євген Кот. Вже в минулому році Ксенія стала першою "Холостячкою", де вибрала Олександра Еллерта. Пара почала будувати відносини після проекту, але через деякий час вирішили розлучитися. А нещодавно Ксенія і Олександр знову примирилися. Також Мішина стала новою суддею шоу" Україна має талант " разом з Євгеном Котом і Сергієм Притулою. Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ксенія здалася в сукні нареченої.
"Коротше, нареченим, лайфхак. Для того, щоб ось ця ось погань не поралася по підлозі, якщо ви йдете куди-небудь, гуляєте, фотографуєтеся. Взяли колготки, зав'язали і нормально", - поділилася Мішина.
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На другому сторіс Ксенія вже сиділа перед дзеркалом.
"Зачіска весільна готова. Бере з мене сто доларів. Ось так от", - сказала Мішина.
Нагадаємо, друг Еллерта і екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак став жертвою дивного пограбування
А ще Politeka писала, що Мішина заінтригувала кумедними кадрами з Притулою і Котом на "Україна має талант"
Також Politeka повідомляла, що" Холостячка " Мішина в одному піджаку показала всю свою привабливість