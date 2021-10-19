Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя", вирушила на відпочинок разом з новонародженим сином Данилом.

Катя Осадча прославилася як українська телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", в якій спілкується з зірками українського шоу-бізнесу. Варто відзначити, що в 2017-му році вона вийшла заміж від Юрія Горбунова, з яким у них недавно народився другий син - Данило. Про це передає Politeka.net.

Так, цього разу Катя Осадча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. (щоб подивитися всі знімки-доскрольте до кінця сторінки). На кадрі телеведуча стоїть в літній сукні персикового кольору на тлі моря і тримає свого 2-місячного сина Данила. Також на одному з фото засвітився чоловік Каті Осадчої - Юрій Горбунов, з яким вони разом вирушили на відпочинок.

"Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить. @gorbunovyuriy дякую, що твоєї любові вистачає тепер на всіх трьох",- подякувала свого чоловіка Катя Осадча.

Також Юрій Горбунов опублікував у себе в сторіз фото зі своїм двомісячним сином, який знаходиться в колясці.

"Нам 2 місяці", - підписав фото телеведучий.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Ти не перестаєш дивувати", "Здоров'я малюкові і мама з татом! Катюша - ви молодець! Дітки-це щастя", "Які хороші", "Чарівні", "Неймовірно красиве фото", "Яка принадність, класні фото!".

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