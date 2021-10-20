Відома блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна показала зворушливе фото маленького сина, з яким кілька годин тому прилетіла на розкішний відпочинок до Туреччини.

Даша вирішила показати на перших кадрах з відпустки в Туреччині, як вона відпочиває з сином і чоловіком. Кілька годин тому сім'я прилетіла на курорт, про який довго мріяла. Хоча лише кілька тижнів тому вони повернулися з Парижа, здивувавши фанатів.

"Зазвичай такі фото не збирають багато реакцій, але мені так сильно захотілося його виставити 🙏 🏻 кошеняті три місяці, з голими ножульками на море, сміється, грається і солодко спить на свіжому повітрі. У такі моменти ми відчуваємо неймовірне відчуття щастя. Просто через те, що у нашого сина все на расслабонне і на чиле🤪» - пише Квіткова під кадром.

Користувачі підтримали:

"У цій колясці добре спить?; наймиліше фото😍; 😍 🥰 солоденький 😇 🧿 бажаю добре відпочити! Добре, коли все добре! 🧿 🤲 🙏 ❤ ; Солодкий дитина ❤ ️ у вас чудова сім'я ❤ ️ ви супер❤; приємного відпочинку❤️; але не розумію хоч убий ваші подорожі. Така обстановка зараз, пандемія і ви возите крихітку по всьому світу. Будьте здорові; солоденька ніжка 😍" »

Нагадаємо, раніше Добринін розповів, що відпустка з дружиною і дитиною в Туреччині вони запланували досить розкішну.

"Коротше, хлопців, я повинен був розповісти вам про те, скільки коштує наша поїздка до Туреччини. Скажу чесно, це реально для нас новий рівень. Сьогодні надіслали прорахунки, вони вже фінальні... Всередині цікаве почуття", - поділився Добринін.

За словами Микити, з одного боку вони дуже мріяли про цю поїздку. Так, майбутня подорож до Туреччини обійдеться парочці в 225 000 гривень.

Нагадавши, Дружина " Холостяка "Добриніна поскаржилася на зовнішність після пологів і помилки у вихованні малюка:"дуже складно".

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