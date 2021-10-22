Відома телезірка і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала своїх французьких батьків і їх розкішний город.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телезірка, шеф-кухар і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська, яка зараз подорожує по Франції, показала своїх других батьків. У своїх Instagram-сторіс зірка поділилася кадрами з візиту до своїх других батьків.

Виявилося, що багато років тому, коли Оля приїжджала до Франції на навчання і стажування, Жан-Роберт його дружина Мішель прихистили її, називаючи своєю донькою, так як своїх дітей у них не було.

"10 років тому ми стали сім'єю з Жан-Робертом і Мішель. Вони хотіли по-справжньому мене удочерити, щоб допомогти з документами, але я не шукала легких шляхів", - розповіла Мартиновська.

Вона показала будинок, сад і місто своїх французьких других батьків. Виявилося, ця парочка відмінно справляється, вони вирощують багато овочів на своїй ділянці, і Оля допомагає їм з цим господарством.

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