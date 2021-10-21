Актриса, телеведуча та зірка "Квартал 95" Олена Кравець зняла цікавий момент зі своїми двійнятами Ванею і Катею.

Кадри з підрослими малюками, яким влітку виповнилося 5 років, Кравець опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Дійство відбувалося в спальні. Ваня та Катя знайшли великі сумки, що закриваються на блискавку і затіяли цікаву гру. Малюки залізли всередину і закрилися. Весь цей час за ними з камерою спостерігала Кравець.

"Мам, вийшло!", - кричали радісно діти із надр "валіз".

"О, дивіться, багаж, що сам упаковується!, - захоплювалася їх винахідливістю Олена, а потім запитала, - І що ми тепер буде з цим робити?".

Малюки зажадали покликати тата, щоб він спробував їх підняти.

"Як повернути собі цю дивовижну здатність перетворювати в гру будь-яку можливість?)", - підписала кадри зірка.

До цього Кравець показувала, яке свято влаштувала двійнятам на день народження. Актриса замовила розважальну програму: аніматори влаштували дітям конкурси, ігри та інше. Трохи пізніше Ваня і Катя самі переодяглися в костюми: дівчинка вибрала наряд метелика, а її брат – супергероя.

Нагадаємо, Олена Кравець отримала нову роботу і похвалилася, де ще її побачать українці: "Кардинально відрізняється від зйомок..."

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Квартал 95" похвалилася своїм умінням, розчуливши кадрами: "Руки пам'ятають»

Також Politeka писала, як змінилася зовнішність Олени Кравець за 11 років, в мережі показали фото: густий чубчик і смужки