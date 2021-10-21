У мережі розгорівся скандал через заяву нової "Міс Україна 2021" Анни Неплях про те, що вона п'є горілку, Ольга Фреймут вирішила вставити свої "п'ять копійок" в цю ситуацію.

Як повідомляє Politeka.net, після перемоги на конкурсі "Міс Україна 2021" Анна Неплях дала інтерв'ю, в якому відповіла на запитання журналістів. Так, серед іншого дівчина заявила, що вона п'є горілку. Цей випад викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Так, що заяву Анни попросили прокоментувати експерта з етикету Ольга Фреймут.

У коментарі виданню КП, телеведуча і фахівець з етикету розповіла, що леді не п'ють горілку. Так, за словами Фреймут, через вживання горілки люди стикаються з безліччю неприємних наслідків, особливо це неприємно, якщо мова йде про жінок.

"Немає нічого гіршого, ніж п'яна жінка. А від горілки: волочаться ноги, псується дикція, очі розглядають ніс. Від цього навіть симпатична дама стає схожою на креветку", - каже Ольга, і продовжує перераховувати причини, за якими краще відмовитися від цього напою.

Також Оля розповіла, що за етикетом, горілку п'ють через сумні обставини, ось для святкування краще підійде шампанське. Сама ж ведуча зізналася, що п'є горілку виключно в складі алкогольних коктейлів.

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