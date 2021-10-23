Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно стала народною артисткою України засвітилася в компанії ювеліра і дизайнера Джейкоба Арабо в журі конкурсу "Міс Україна".

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. На цей момент Тіна Кароль є народною артисткою України.

Так, цього разу артистка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль сидить у журі конкурсу"Міс Україна". Варто відзначити, що співачка в шикарній чорній сукні з відкритими плечима верхи. А поруч з Тіною Кароль сидить відомий американський ювелір Джейкобом Арабо, якого прозвали як "Алмазний король", оскільки в його виробах багато діамантів.

"Тіна і Jacob Arabo в журі конкурсу "Miss Ukraine", - підписали фото.

Нагадаємо, що фінал конкурс "Міс Україна" пройшов 21 жовтня. Перемогу здобула Олександра Яремчук з Вінницької області. У журі були Тіна Кароль, Джейкоб Арабо, Алек Монополі, Соня Плакидюк, Андре Тан і Вероніка Щипцова.

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