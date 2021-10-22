Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно боъявила о выходе новой песни, заинтриговала личным видео с букетом цветов.

Тина Кароль в этом году начала намекать на то, что уже наконец-то готова к новым отношениям. Теперь звезда всячески демонстрирует свой новый образ и рассказывает о себе заметно больше.

Начала Кароль также вести свой Тик-Ток и записывать видео перед концертами или даже дома. Интригующий пост с пышным букетом цветов в руках привлек внимание аудитории. Как и ожидалось, покрасовалась букетом Тина под свою песню.

В сети тут же засыпали артистку не только комплиментами, но и шутками про «бывшего»:

«Она купила себе из сама, чтобы позлить бывшего; Тиночка, как со свадебным букетом; Тина Григорьевна, какая вы счастливая для только что освободившейся из отношений женщины; станет нам хоть что-то понятно?; Цветы от бывшего?; Зачем бросать цветы? Если свободная, то что, все можно что ли?».

Напомним, на днях артистка отправилась в Великобританию, где в престижной школе Repton Preparatory School учится ее 12-летний сын Вениамин.

Известно, что мальчик за границей отлично выучил родной язык, он посещает клуб, в котором танцует украинский гопак и поет народные песни. Также парень занимается музыкой и спортом.

В своем новом сторис Тина Кароль похвасталась фигурой в длинном черном платье и кроссовках, а образ завершила желтой сумочкой на бедрах. Певица показала себя в большом зеркале.

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