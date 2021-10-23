Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно стала народной артисткой Украины засветилась в компании ювелира и дизайнера Джейкоба Арабо в жюри конкурса "Мисс Украина".

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. На данный момент Тина Кароль является народной артисткой Украины.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль сидит в жюри конкурса "Мисс Украина". Стоит отметить, что певица в шикарном черном платье с открытыми плечами верхом. А рядом с Тиной Кароль сидит известный американский ювелир Джейкобом Арабо, которого прозвали как "алмазный король", поскольку в его изделиях много бриллиантов.

"Тина и Jacob Arabo в жюри конкурса "Miss Ukraine", — подписали фото.

Напомним, что финал конкурс "Мисс Украина" прошел 21 октября. Победу одержала Александра Яремчук с Винницкой области. В жюри были Тина Кароль, Джейкоб Арабо, Алек Монополи, Соня Плакидюк, Андре Тан и Вероника Щипцова.

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