Известная певица Тина Кароль, которая интригует фанатов новым альбомом, еще и удивила необычной фотосессией, выложив снимки в сеть.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая уже несколько недель интригует новым альбомом, часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз заезда удивила кадрами из новой необычной фотосессии, на которых позирует в смелом образе.

Как видно, на снимках Тина запечатлена в удивительных позах, она как будто испытывает свою пластичность и гибкость, демонстрируя соблазнительное тело. Перед камерой звезда появилась в черном комплекте – коротких шортах и топике, который подчеркнул стройную фигуру и загорелую кожу.

В подпсии к публикации Кароль написала: "Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Пусть эти песни заберут вас в свой личный secret paradise. Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем".

Напомним, Тина Кароль покрасовалась гибкостью перед главными красотками страны: кадры представления.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль похвасталась обновкой и поразила невероятной позой: "Это успех".

Также Politeka писала, что Тина Кароль раскрыла дату важного события, которого многие ждали: "Ну наконец!".