Известная певица Тина Кароль, которая интригует фанатов новым альбомом, еще и удивила необычной фотосессией, выложив снимки в сеть.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая уже несколько недель интригует новым альбомом, часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз заезда удивила кадрами из новой необычной фотосессии, на которых позирует в смелом образе.
Как видно, на снимках Тина запечатлена в удивительных позах, она как будто испытывает свою пластичность и гибкость, демонстрируя соблазнительное тело. Перед камерой звезда появилась в черном комплекте – коротких шортах и топике, который подчеркнул стройную фигуру и загорелую кожу.
В подпсии к публикации Кароль написала: "Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Пусть эти песни заберут вас в свой личный secret paradise. Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем".
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