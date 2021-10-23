Відомий журналіст і ведучий програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав кадри з Пакистану.

Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.

Так, цього разу Дмитро Комаров опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Цього разу ведучий вирушив до Пакистану. На кадрах він показує цю країну з іншого боку,

В одній з публікацій я поставив питання і попросив вгадати - скільки ми проїхали на одній, нашій основній машині, за експедицію по Пакистану? Не рахуючи поїздок на таксі і в ескортах, в машинах охорони, на автобусах, в літаках/вертольотах. Ось тільки на одному цьому сірому пікапі гіда Хамзи, який використовували найбільше-приблизно 5 місяців. Скільки? Не вгадав ніхто. Правильна відповідь-63 000 кілометрів! Багато? Враховуючи, що тільки за маршрутом Ісламабад-Карачі-Ісламабад ми зганяли разів п'ять, то не дуже-то й багато. Чого варті ще поїздки в Хунзу, Белуджистан, пустелю Тар і багато інших місць. Та в той же Пешавар їздили раз 8, коли нам не рекомендували там ночувати, і ввечері ми поверталися в Ісламабад. Сьогодні о 18-30 на 1+1 - завершальний випуск сезону з Пакистану, знятий якраз в Пешаварі. Не пропустіть ексклюзив, який ще дуже довго не зніме ніхто. Збройові барони Пешавара. Голлівудські сценарії відпочивають, коли дізнаєшся про пакистанське реальне життя. Том Круз навряд чи зіграє так, як щиро нам на камеру виливали душу ці люди. Фонтан емоцій і нової інформації. І попри жорстку тему - Любов.

Загалом, класний був сезон і крута поїздка! Спасибі тобі, чудова країна Пакистан, і до нових зустрічей♪



А вам раджу ставити напоминалки й не пропустити сьогодні тисячу-другу кілометрів "знімального пробігу" з 63 000 кілометрів🙂



P. S. Коли я був на своєму оздобленому мотоциклі, який теж намотав огого, ця машина з багажем теж завжди була поруч)", - розповів Дмитро Комаров.

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