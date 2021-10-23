Известный журналист и ведущий программы про путешествия "Мир Наизнанку" Дмитрий Комаров показал кадры с Пакистана.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является известным телеведущим и журналистом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Мир наизнанку", где показывает украинцам разные страны и их особенности.

Так, на этот раз Дмитрий Комаров опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На этот раз ведущий отправился в Пакистан. На кадрах он показывает эту страну с другой стороны,

В одной из публикаций я задал вопрос и попросил угадать - сколько мы проехали на одной, нашей основной машине, за экспедицию по Пакистану? Не считая поездок на такси и в эскортах, в машинах охраны, на автобусах, в самолётах/вертолётах. Вот только на одном этом сером пикапе гида Хамзы, который использовали больше всего - примерно 5 месяцев. Сколько? Не угадал никто. Правильный ответ - 63 000 километров! Много? Учитывая, что только по маршруту Исламабад-Карачи-Исламабад мы сгоняли раз пять, то не очень-то и много. Чего стоят ещё поездки в Хунзу, Белуджистан, пустыню Тар и многие другие места. Да в тот же Пешавар ездили раз 8, когда нам не рекомендовали там ночевать, и вечером мы возвращались в Исламабад. Сегодня в 18-30 на 1+1 - завершающий выпуск сезона из Пакистана, снят как раз в Пешаваре. Не пропустите эксклюзив, который ещё очень долго не снимет никто. Оружейные бароны Пешавара. Голливудские сценарии отдыхают, когда узнаешь о пакистанской реальной жизни. Том Круз вряд ли сыграет так, как искренне нам на камеру изливали душу эти люди. Фонтан эмоций и новой информации. И несмотря на жесткую тему - любовь.

В общем, классный был сезон и крутейшая поездка! Спасибо тебе, замечательная страна Пакистан, и до новых встреч🙌



А вам советую ставить напоминалки и не пропустить сегодня тысячу-другую километров "съёмочного пробега" из 63 000 километров🙂



P.S. Когда я был на своём разукрашенном мотоцикле, который тоже намотал огого, эта машина с багажом тоже всегда была рядом)", - рассказал Дмитрий Комаров.

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