Известный телеведущий и журналист Дмитрий Комаров, который ведет популярного шоу про путешествия "Мир наизнанку" рассказал о том, что пережил на границе Афганистана.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является известным телеведущим и журналистом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Мир наизнанку", где показывает украинцам разные страны и их особенности.

Так, на этот раз Дмитрий Комаров опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На этот раз он побывал в городе Пешавар, который находится на границе с Афганистаном. Он признал, что в этом городе действительно опасно, и их со съемочной группой всё время охраняли.

"Пешавар. Граница с Афганистаном. Пуштуны. Всех туристов пугают этим городом и регионом. Да, там правда есть опасности. Да, нас всё время охраняли. Но город и сами пуштуны меня поразили. Впервые в каком-либо городе я не смог потратить деньги на питание и бытовые мелочи – меня везде бесплатно кормили, поили, очень позитивно реагировали.

Да что там говорить – я даже зарядку для телефона не смог купить: подошел, выбрал, а мне ее насильно подарили, деньги не взяли🙂 Другой Пешавар – завтра, в субботу, в 18-30 на 1+1. Доктор, который пытается своими силами из скорпионов придумать лекарство, которое спасет миллионы жизней. Базары, где туристу практически всё бесплатно. Мясо, вкуснее которого я не ел. Добро пожаловать в Пешавар", - рассказал Дмитрий Комаров.

Ранее сообщалось, Комаров из "Мир наизнанку" попал в одно из самых жестоких племен в мире: "Каждого, кто ступит на их землю..."

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