Автор и ведущий трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился важным воспоминанием, устроив переполох в соцсети.

38-летний журналист и путешественник сделал новый пост у себя в Инстаграм, показав фото из личного архива с панорамой на Рио-де-Жанейро (бразильский город, лежащий на берегу залива Гуанабара), передает Politeka.net.

"Просто красивое фото с телефона. Гугл напомнил. Снято ровно 3 года назад. Невероятная красота🙂", - говорится в подписи.

На снимке виден мегаполис, раскинувшийся в заливе, причудливой формы скалу на переднем плане и утопающие в тумане горы вдалеке. Кроме того, фото необычно тем, что Комарову удалось заснять крохотный самолет в полете.

Пользователи бурно комментируют увиденное:

"Я сейчас пересматриваю сериал клон, и фото прям в тему 🔥"; "Народный и всеми любимый журналист - натуралист, наш добрый и славный герой, Дмитрий, благодарим тебя за то, что мы видим мир какой он есть!"; "Как же красиво, сочетание мегаполиса и природы приводит в восторг😍"; "Как в сериале Клон😍"; "Дима, спасибо за Ваш труд, талант и самоотдачу. Путешествую с Вашей передачей по миру и всегда с нетерпением жду новых выпусков! ❤️"; "Спасибо, вам за красоту, которую вы нам показываете!!!"; "Блин, я думал у меня скол на экране, колупал, колупал... а это самолет на фото )))"; "Самолёт эффектно получился🔥".

Ранее сообщалось, Комаров проник в закрытую для СМИ и очень опасную зону: "Все гремит, горит, падают обломки размером с дома"

Также, Комаров насмешил видом на фото, сделанном 10 лет назад: "Ох и причёски тогда были"

Politeka рассказывала, Комаров в окружении охраны попал в места, которые скрывают от туристов