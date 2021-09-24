Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, что его впечатлило в Пакистане
Известный путешественник уже продолжительное время рассказывает о Пакистане, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Дима Комаров наводит интригу о новых выпусках в своем Инстаграм. Так, путешественник в своем посте рассказал, что побывал в экспедиции, которая его "зарядила". По словам ведущего, впервые его с оператором принимали по протоколу официальной правительственной делегации.
Ради съемок военные за несколько дней проверяли локацию, перекрывалась дорога, а также Комарова сопроводили лучшей охраной.
"Только за счет такой невероятной поддержки на государственном уровне нам удалось попасть в места, которые сейчас по сути закрыты для туристов и журналистов", - рассказал телеведущий.
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После поездки Комаров изменил мнение о Пакистане, ведь перед ним появлялись люди с большой буквы.
"Даже грозные люди в бронежилетах, которые нас охраняли, часто становились фактически друзьями", - поделился Дмитрий.
Как отметил путешественник его растрогало, как за него и оператора переживали, а также то, что их пускали в места, которые невыгодно показывать.
"Мне дали «зеленый свет», открыв закрытые для людей с камерами двери. Мне позволили показать правду, за что я очень благодарен", - завершил телеведущий.
Напомним, Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей
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