Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, что его впечатлило в Пакистане

Известный путешественник уже продолжительное время рассказывает о Пакистане, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Дима Комаров наводит интригу о новых выпусках в своем Инстаграм. Так, путешественник в своем посте рассказал, что побывал в экспедиции, которая его "зарядила". По словам ведущего, впервые его с оператором принимали по протоколу официальной правительственной делегации.

Ради съемок военные за несколько дней проверяли локацию, перекрывалась дорога, а также Комарова сопроводили лучшей охраной.

"Только за счет такой невероятной поддержки на государственном уровне нам удалось попасть в места, которые сейчас по сути закрыты для туристов и журналистов", - рассказал телеведущий.

После поездки Комаров изменил мнение о Пакистане, ведь перед ним появлялись люди с большой буквы.

"Даже грозные люди в бронежилетах, которые нас охраняли, часто становились фактически друзьями", - поделился Дмитрий.

Как отметил путешественник его растрогало, как за него и оператора переживали, а также то, что их пускали в места, которые невыгодно показывать.

"Мне дали «зеленый свет», открыв закрытые для людей с камерами двери. Мне позволили показать правду, за что я очень благодарен", - завершил телеведущий.

Напомним, Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей

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