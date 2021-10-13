Телеведущий решил рассказать, как все было

Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о новом сезоне, снятом в красивой стране, и приготовленном для зрителей.

Известный путешественник Дмитрий Комаров бывает в разных странах, передает Politeka.net. Телеведущий показывает самые неизведанные места, и жизнь обычных людей.

В этот раз Дмитрий Комаров отправился в Эквадор, который назвали в честь экватора.

"В Эквадоре мы сняли документальный цикл про одно из самых жестоких племен на планете. Среди них есть множество тех, кто до сих пор не контактировал с цивилизацией. Каждого, кто ступит на их землю «неконтактных», они убивают копьями", - рассказал о большой опасности Комаров.

Далее телеведущий поделился, что познакомит зрителей с людьми, которым удалось совершить быструю эволюцию и из каменного века они перенеслись в мир машин и компьютеров. По словам Дмитрия Комарова, он пообщается с убийцей американских миссионеров, которые делали первые попытки выйти на контакт с племенем.

"Тогда наш собеседник и его соплеменники еще считали всех чужих людоедами, а самолеты – приведениями", - написал Комаров, добавив, что несмотря на пандемию им удалось адаптироваться и вести съемки в новых реалиях.

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