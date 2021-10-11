Известный журналист и ведущий Дмитрий Комаров из популярного шоу про путешествия "Мир наизнанку" заинтриговал украинцев новой поездкой.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является известным телеведущим и журналистом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Мир наизнанку", где показывает украинцам разные страны и их особенности.

Так, на этот раз Дмитрий Комаров опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке он изменился до неузнаваемости, на его лице яркий гримм. Также свой образ "индейца" он дополнил головным убором с перьями.

"Случайно нашел фото с аватарки в инстаграме. Сделано лет 8-9 назад. Старую причёску скрывает стилизованное украшение, которое сделали стилисты @1plus1_ua в Киеве. Шикарная работа. И очень "в тему" к новому сезону, который мы снимаем сейчас. Где, как думаете?)", — заинтриговал Дмитрий Комаров.

Поклонники оставили множество комплиментов для телеведущего под фото: "С вас отличный вождь бы вышел в свое время", "В Штатах? В резервациях для коренных жителей Америки?", "Перу?", "В Африке?", "Дима, я думала Супермены только в сказках, но вижу, что и в жизни бывают..", "Соединённые Штаты Америки 😀Коренные жители индейцы, тоже похоже".

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